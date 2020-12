"Baugruppen ja, aber am richtigen Standort"

SPÖ-Stadträtin Anja Hagenauer ist weiter der Meinung, dass Baugruppen in der geplanten Form beim Bauprojekt am Dossenweg nicht passen. Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion untermauerte das jüngst mit einem Antrag.

Im jüngsten Planungsausschuss hat die SPÖ einen Antrag zu Baugruppen eingebracht: Dabei handelt es sich um befreundete Paare und Singles, die gemeinsam in einem Mehrparteienhaus wohnen. Auch, um sich in der Gruppe gegenseitig zu unterstützen - beim Einkaufen, der Kinderbetreuung, aber auch bei Pflege und Freizeitgestaltung. Hintergrund des SPÖ-Antrags ist der Streit um die Frage, ob die Gruppe "Silberstreif", wie berichtet, in geförderte Mietwohnungen am Dossenweg in Salzburg-Gneis einziehen darf. Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) ist dagegen: "Ich bin für Baugruppen, ...