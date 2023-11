Baukran in Taxenbach - was entsteht hier?

Das als "alter Konsum" bekannte Gebäude wird abgerissen, ein Geschäftsgebäude gebaut. Darin sind auch Ordinationsräume geplant.

Eine große Lücke klafft derzeit entlang der B311 auf der Höhe der mittleren Ortseinfahrt. Gegenüber des Hotels Taxenbacherhof und in Nachbarschaft der Raiffeisenbank und des Parks ist viel los. Eine der Ortseinfahrten ist gesperrt. Bagger, Kran und Lkws sind seit einigen Wochen damit beschäftigt, das Gebäude am prominenten Standort im Ortszentrum abzutragen.



Laut Bürgermeister Johann Gassner (Foto 2) entsteht hier ein Geschäftsgebäude. Vergangenes Jahr wurde das Haus - vielen noch bekannt als "alter Konsum" - von der Gemeinde an einen regionalen Unternehmer verkauft. Man einigte sich mit dem Käufer auf eine Nutzung, die dem Gemeinwohl des Ortes dienen soll: Das Geschäftsgebäude soll Ordinationsräume für Ärzte bereitstellen. "Es gibt die Zusicherung, hier Praxisräume bereitzustellen, die dann von den Ärzten gemietet werden können." Somit sei die ärztliche Versorgung hinsichtlich der Räumlichkeiten gesichert, so der Ortschef. "Unser praktischer Arzt geht mit Ende 2024 in Pension. Es wird neue Räume für eine Arztpraxis brauchen." Einem Hausarzt und/oder auch einem Zahnarzt stehen hier also bald neueste Ordinationsräume zur Verfügung.

Vielseitige Nutzung damals und heute

Vom Kino zu Lagerräumen: Auf der jetzigen Baustelle eröffnete im Mai 1956 die Marktgemeinde Taxenbach ein Kino. Mit seinen 209 Sitzplätzen und der zentralen Lage am unteren Ende der Raiffeisenstraße war das Kino in den folgenden Jahren ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt aus der Region.

In den 1970er Jahren kam es zum Umbau vom Kinosaal zu einem Verkaufsladen für die Konsum Genossenschaft. Neben der Nahversorgung wurde das Gebäude auch als Wohnraum genutzt.

Nach zwei weiteren Jahrzehnten siedelte sich für einige Jahre eine Knopffabrik an.

Ab 2003 wurden die Innenräume als Lagerflächen an heimische Betriebe vermietet. Nach dem nunmehrigen Besitzerwechsel wird ein heimischer Betrieb Büro-, Ausstellungs- und Lagerflächen hier gut zur Geltung bringen