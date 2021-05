Baupreise zwingen geförderten Mietwohnbau in Salzburg in die Knie

Im vorigen Herbst hat die Politik die Richtsätze in der Wohnbauförderung erhöht. In der Hoffnung, dass damit das Problem mit den gestiegenen Baupreisen gelöst ist. Doch mitnichten. Der Effekt ist verpufft, der geförderte Mitewohnbau steht vor demselben Dilemma. Was tun? Ein Wohnbaugipfel berät.

Im September waren alle zufrieden. Die Wohnbaulandesrätin hatte eben einen "Kraftakt" verkündet. Die Fördersätze in der Wohnbauförderung wurden angehoben, damit vor allem die Wohnbaugenossenschaften wieder tun konnten, was sie sollten: geförderte Mietwohnungen bauen. Die neuen Fördersätze sollten bewirken, dass die Genossenschaften mit den Preissteigerungen am Bau wieder zurande kommen und im Schnitt zehn Prozent höhere Preise unterbringen konnten. Mit 1. November trat die Gesetzesänderung in Kraft. Eineinhalb Jahre, so hieß es, hätte man damit wieder Ruhe. Doch die ...