Bauprojekt in Seekirchen erhitzt Gemüter

Gemeinde stimmt den Plänen für 15 Meter hohes Gebäude zu.

Die Pläne für ein Bürogebäude sorgen in Seekirchen für politischen Zwist. Ein Bauträger will im Gewerbegebiet ein fünfstöckiges Bürogebäude von 15 Metern Höhe errichten. Die Gemeindevertretung hat am Donnerstag mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und FWS beschlossen, dass der Bebauungsplan abgeändert wird. Die Baumassenzahl steigt von 4,1 auf 6,5. Zu viel Baumasse und -höhe, kritisiert Alois Federsel von der Lese: "Bisher gab es einen Bebauungsplan, der eine harmonische Bebauung vorgesehen hat. Nun bestimmt der Bauträger - und die Gemeinde winkt das dann durch."

Bgm. Monika Schwaiger (ÖVP) verteidigt den Beschluss: "Das ist ein wichtiger Gewerbebau, der Seekirchen Arbeitsplätze und Kommunalsteuer bringt."

























(SN)