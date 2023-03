Bauprojekt mit Kaufpreisdeckel in Salzburg-Sam

Geplant wird das Projekt seit 2015. Nun sollen preisreduzierte Wohnungen entstehen.

Acht preisreduzierte Wohnungen sollen in Sam entstehen. Grünland wird dafür umgewidmet.

3893 Quadratmeter Grünland sollen in der Rupprechterstraße in Sam umgewidmet werden - konkret in förderbaren Wohnbau. Seit 2016 laufen die Planungen. Insgesamt sollen 32 Wohnungen entstehen, sagt Karl-Heinz Rossmann, Projektleiter beim Bauträger Hillebrand, der auch das Grundstück 2015 erworben hat. Ursprünglich seien über 40 geplant gewesen, "Anrainerbeschwerden machten das aber nicht möglich". Der Preisdeckel sei vor einem Jahr bei 4600 Euro pro Quadratmeter festgesetzt worden, heißt es aus dem Büro von Vize-Bgm. Barbara Unterkofler (ÖVP). 16 Wohnungen sollen als geförderte ...