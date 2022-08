Baustart 2023 für Kraftwerk Stegenwald wackelt

Der Landeshauptmann kritisiert die Blockade der Umweltanwältin in Stegenwald. Verbund und Salzburg AG gehen schon jetzt von einer Verzögerung aus.

"Dass die Landesumweltanwältin in Zeiten der größten Energiekrise bei einem über zehn Jahre laufenden Projekt nun Revision anmeldet, ist völlig unverständlich." Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kritisierte in einer gemeinsamen Aussendung von Verbund und Salzburg AG am Mittwoch die "Fundamental-Ablehnung" des Kraftwerks Stegenwald, das ein unverzichtbares Energieprojekt sei. "Das Gebot der Stunde lautet für uns, vorhandene Energieabhängigkeiten rasch zu überwinden und dabei auf eigene saubere und nachhaltige Energiegewinnung zu setzen und diese weiterhin auszubauen", meinte der Aufsichtsratsvorsitzende der Salzburg AG.

...