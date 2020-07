Baustart für Umfahrung Schüttdorf: Entlastung ab Juni 2022 geplant

Am 13. Juli beginnt das große Straßenbauprojekt im Süden von Zell am See.

Es ist das erste größere Straßenneubauprojekt im Land Salzburg seit Jahren: Am Montag startet der Bau der Umfahrung der B168, einer Entlastungsstraße bei Zell am See. Das gab am Donnerstag Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP) bekannt.

Die zusätzliche Trasse verbinde die Salzachtalstraße südlich von Schüttdorf mit der Hauptverkehrsader im Oberpinzgau. Autofahrer sollen sich künftig den Umweg durch das dicht bebaute Gewerbegebiet am Stadtrand von Zell sparen können. "Die neue Straßenführung wird mit dem Damm des Hochwasserschutzprojekts Zellerbecken an der Salzach kombiniert", so Schnöll. Besonders entlastet werde die Kreuzung Bruckberg.

Die Hauptbauphase wird im Herbst beginnen. Für die Wassergenossenschaft Bruck-Zeller Moos werde es möglich, den Lückenschluss beim Bruckbergkanal herzustellen. Damit würden die umfangreichen Hochwasserschutzmaßnahmen in diesem Gebiet fertiggestellt.

Für Juni 2022 rechnet Projektleiter Christian Cecon mit dem Ende der Arbeiten. Die Gesamtkosten der 1,5 Kilometer langen Straße sind mit 18,4 Millionen Euro veranschlagt. Saniert wird die B168 im Bereich Limberg.

