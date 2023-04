Bauträger will Ceconi-Villa abreißen: "Erhalt der historischen Häuser muss der Stadt Salzburg etwas wert sein"

Ein Bauträger will eine Jahrhundertwendevilla in der Stadt Salzburg nicht sanieren, die Stadt Salzburg verliert den Kampf um den Erhalt des Gebäudes vor dem Höchstgericht. Um solche Fälle künftig zu vermeiden, fordern Experten einen Fonds. Die zuständige Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Unterkofler (ÖVP) hat eine andere Idee.

Es ist ein Präzedenzfall für den Umgang mit bauhistorischem Erbe außerhalb der Salzburger Altstadt, der nun den Ruf nach einem besseren Schutz laut werden lässt. Eine unter Erhaltungsgebot stehende Jahrhundertwendevilla in der Späthgasse 1 im Stadtteil Riedenburg darf abgerissen werden. Das hat das Höchstgericht zugunsten eines Bauträgers entschieden, der das von der Baumeisterfamilie Ceconi geplante Gebäude nicht sanieren will (die SN berichteten). Um solche Fälle in Zukunft zu vermeiden, nehmen viele nun wieder die Stadt in die Pflicht. Für rund ...