Bayern machen Ernst mit Hotel in Bad Gastein

Das Land gibt heute die historischen Gebäude im Weltkurort wieder in private Hände.

In aller Stille, aber sehr gezielt und intensiv haben das Land Salzburg und ein großes Familienunternehmen aus München seit Monaten daran gearbeitet: Die Wiederbelebung der Hotelruinen im Bad Gasteiner Ortszentrum kann nun tatsächlich beginnen. Die Übernahme der drei historischen, denkmalgeschützten Häuser am Straubingerplatz durch die Immobiliengesellschaft der Münchner Hirmer-Gruppe soll heute, Mittwoch, mit den Unterschriften perfekt gemacht werden. Das bestätigte am Dienstag auf SN-Anfrage der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Thomas Kerschbaum.