Bayerns Verkehrsminister zu strengen Kontrollen in Tirol: Lkw sollen über Salzburg ausweichen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) irritiert mit seinen Aussagen zu den Grenzkontrollen von Fahrzeugen, die aus Tirol nach Deutschland unterwegs sind. Der Transitverkehr könne ja über die Tauernautobahn und Salzburg ausweichen, damit es weniger Verzögerungen gebe, meinte er. Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) ist davon natürlich wenig begeistert.

Grenzpendler aus Tirol, die in Bayern arbeiten, müssen zur Einreise nach Deutschland - neben einem negativen Coronatestergebnis - weiter ihren Arbeitsvertrag vorweisen. Entgegen den Ankündigungen der Behörden sollen einheitliche Bescheinigungen, die Pendlern eine Ausnahme vom Beförderungsverbot geben, nun erst ab Freitag verwendet werden. Ursprünglich sollte das ab Aschermittwoch der Fall sein. Die Frist sei auf Bitte der sächsischen Landesregierung um zwei Tage verlängert worden, so das Bundesinnenministerium in Berlin.

Wie berichtet ist seit Sonntag die Einreise nach Deutschland ...