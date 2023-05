Bebauung der Königgründe in Saalfelden: Neue Bürgerinitiative startete Unterschriftenaktion

Bürgerinitiative sammelt Unterschriften

Gegenwind kommt von der frisch gegründeten "Bürgerinitiative Königgründe". Eine Unterschriftenaktion läuft, beim "Wolle & Café Zeitvertreib" ist beispielsweise eine Liste zu finden. Die Forderung darauf: "Mit der Aufschließung und Bebauung der Königgründe soll erst dann begonnen werden, wenn die Flächen Hartlfeld, ehemaliger Bauhof und Bsuch Süd für die Wohn- und Stadtentwicklung fertig bebaut und genutzt sind."

Initiatorin ist Monika Innerhofer. Sie hat Soziologie und Statistik studiert und lebt seit 20 Jahren in Saalfelden "Mit dem Projekt Königgründe habe ich keine direkte Verbindung, denn ich wohne in der Nähe vom Bahnhof. Ich bin bei einer Stadtgespräche-Veranstaltung im Nexus darauf aufmerksam geworden, da sehr viel Unzufriedenheit spürbar war. Bei den genannten Zahlen zu den Königgründen habe ich mir vorgenommen zu recherchieren, wie viel Bedarf in Saalfelden herrscht." Sie sei "derart negativ überrascht" worden, dass sie nun gegen die Pläne ihre Stimme erhebt. "Zahlen aus meiner Recherche: In den letzten 20 Jahren ist Saalfelden um ca. 85 Personen pro Jahr gewachsen. Das entspricht ca. 38 zusätzlich benötigten Wohneinheiten. Das betrifft aber nicht nur Neubau, sondern auch Zubauten für weichende Kinder und alle Arten von Mietverhältnissen in bereits bestehenden Objekten. Laut Statistik Austria sind zwischen 2011 und 2022 mehr als 1100 Wohnungen dazugekommen. Selbst unter Berücksichtigung des Trends zu Einpersonenhaushalten ist das schon mehr als doppelt so viel als benötigt."



Wie viele Neubauten braucht es wirklich?

Weiters stellte Innerhofer fest: "Laut Landesstatistik Salzburg besteht aktuell ein Wohnraumbedarf im ganzen Bezirk Zell am See von 409 Wohneinheiten. Im Vergleich dazu sollen es auf den über drei Hektar Grünfläche der Königgründe 600 Wohneinheiten werden. Schaut man noch weiter in die Prognose der 20er- und 30er-Jahre, wird sich der Bedarf an zusätzlichen Wohnungen durch Haushaltszuwachs bis 2040 deutlich abschwächen bzw. rückläufig werden."