Bei 455 E-Tankstellen in Salzburg: Kosten werden transparenter

Künftig soll einheitlich nach Kilowattstunden abgerechnet werden. Das Inkrafttreten neuer eichrechtlicher Vorschriften ist laut Verkehrsministerium im Laufe des dritten Quartals geplant.

455 öffentliche E-Tankstellen sind derzeit in Salzburg in Betrieb - mehr als doppelt so viele wie noch 2019. Während die Preise für den Liter Benzin und Diesel für den Kfz-Lenker an der Zapfsäule ersichtlich sind, fehlt es bei den Ladepunkten für Elektroautos noch an Transparenz. Weil an manchen Stromtankstellen nicht nach der tatsächlich geladenen Energiemenge, sondern nach Zeit abgerechnet wird, sind die Kosten nicht auf den ersten Blick nachvollziehbar. Der Verein für Konsumenteninformation warnte daher vor "enormen Preisunterschieden für die ...