Bei der Schulwahl kommt es auf Begabung an

Sprachlich, technisch, sportlich oder musisch? Claudia Resch und ihr Team haben einen Stärkenkompass erstellt. Er soll die Begabungen der Mädchen und Buben in der vierten Volksschulklasse ans Licht bringen.

Sprachlich, naturwissenschaftlich, humanistisch, technisch, sportlich oder musisch? Wie sollen Eltern erkennen, wo die Neigungen ihres Kindes liegen? Claudia Resch kennt die Antwort: "An den Stärken und Begabungen des Kindes." Resch ist Geschäftsführerin des Österreichischen Zentrums für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) in Salzburg. Mit ihrem Team hat sie den Stärkenkompass entwickelt. Er bringt die Begabungen der Schüler der vierten Klasse Volksschule ans Licht.

Viele Kriterien bei der Entscheidung in der vierten Klasse

"Meistens achten Eltern bei der Entscheidung am allerwenigsten auf die Begabung", betont Resch. Richtschnur für die Entscheidung seien vielmehr folgende Fragen: Welche Schule besucht das Geschwisterkind? Welche Schule besucht die beste Freundin bzw. der beste Freund? Und: Welche Schule befindet sich in der Nähe des Wohnortes?

"Wo man begabt ist, kann man oft gar nicht sagen"

Die Schulnoten seien als Kriterium unzureichend. "Sie zeigen nicht die tatsächlichen Lernleistungen der Kinder." Außerdem bilde der Fächerkanon der Volksschule die Schwerpunkte in den weiterführenden Schulen nicht ab. Dazu komme, dass die Interessen der Kinder nicht zwangsläufig mit den Stärken gleichzusetzen seien, erklärt Resch. "Es kann sein, dass Kinder in Deutsch sehr gut sind, aber null Interesse an der Erstellung von Texten haben." Die Stärken seien nicht immer offensichtlich. "Was einen interessiert, weiß man gut, aber wo man begabt ist, kann man oft gar nicht sagen."

In Salzburg kommt der Kompass vorerst in acht Schulen zum Einsatz

Derzeit wird der Stärkenkompass in einer Pilotphase erprobt. Vom ÖZBF geschulte Berater führen ihn in der Schule durch. Im heurigen Schuljahr nehmen acht Volksschulen aus dem Flachgau teil: die VS Bergheim, Elsbethen, Guggenthal, Hallwang, Seekirchen, Sighartstein, Walserfeld und Wals-Viehhausen. Die Kosten trägt das Land Salzburg. Das ÖZBF hatte 28 Schulen vorgeschlagen.

"Die Eltern und Direktoren sind heilfroh über diese Entscheidungshilfe", sagt Resch. Das Wissen über die eigenen Stärken helfe den Schülern, den Übergang besser zu meistern.