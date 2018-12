Bergheim: 20 Millionen Euro für neues Schulzentrum

Bergheim investiert ab 2019/20 kräftig in Neu- und Umbauten von Schulen und Kindergärten.

Robert Bukovc ist erst seit Mai Bürgermeister in Bergheim. Dennoch kündigt der 47-Jährige ÖVP-Politiker ehrgeizige Pläne für das Bildungsangebot seiner Gemeinde an: "Wir planen den Bau eines Kindergartens sowie den Neu- oder Umbau der Neuen Mittelschule und eine Sanierung der Volksschule." Speziell die NMS platze aus allen Nähten: "Wir haben da jetzt schon Containerklassen." Bukovc will bei dem Großprojekt, für das er bis zu 20 Millionen Euro veranschlagt, aber nichts überstürzen, sondern die Pläne in Etappen abarbeiten: "Derzeit bereiten wir den Architektenwettbewerb für alle drei Projekte vor, damit es einen Masterplan gibt." Abwickeln werde den Wettbewerb die Salzburg Wohnbau.