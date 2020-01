Das Land prüft, "welche Varianten es noch gibt". Die Asfinag muss Ausschreibungen zurückziehen.

Im Juni hätte der Ausbau des Autobahnanschlusses bei Hagenau gestartet werden sollen. Wie berichtet, wurde der Baubeginn um ein Jahr verschoben, weil die Unterführung der Westautobahn (A1) für die Auffahrt in Richtung München nicht in offener, sondern in Tunnelbauweise realisiert ...