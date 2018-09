Bergkristalle bis Salami: Geschenke für EU-Gäste

Für die politischen Gäste aus den EU-Staaten, die heute, Mittwoch, nach und nach in der Stadt Salzburg eintreffen, wartet eine Reihe an Geschenken. Was es so gibt? Hochprozentiges, Schmackhaftes sowie Schmückendes.

Als Erinnerung an die Verhandlungen rund um den EU-Gipfel in Salzburg bekommen die Staats- und Regierungschefs "Tauernherzen" der Schmuckmanufaktur Thurner, die heuer das 40. Firmenjubiläum feiert. Die Anhänger aus Tauerngestein mit einem Herzaufsatz gefasst mit Bergkristall und Perlumrandung wurden von Gold- und Silberschmiedemeister Hartwig Thurner per Hand gefertigt. Diese Geschenke von Land und Stadt werden in einer mit den beiden Wappen verzierten Filztasche in den Hotelzimmern der Gäste hinterlegt. Ebenso bekommen die Regierungschefs und Delegationsleiter ein Buch über Salzburg und etwas Gutes zu trinken. So wurden Holzkassetten mit jeweils vier 0,35-Liter-Flaschen mit Bränden aus Roter Williamsbirne, Whiskey aus Lungauer Tauernroggen, Traminer Trauben und Marillen aus der Wachau bei der Halleiner Destillerie Guglhof bestellt. Insgesamt rund 100 Geschenkpakete würden vergeben, erzählt Franz Wieser vom Land Salzburg.