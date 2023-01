Berndorfer Ex-ÖVP-Bürgermeister an der Seite der FPÖ

Die FPÖ fordert schon lange mehr Unterstützung für Eltern, die ihre Kleinkinder daheim betreuen. Jetzt bekommen die Blauen dabei Schützenhilfe vom ehemaligen ÖVP-Bürgermeister Josef Guggenberger, der ein solches Modell in Berndorf umgesetzt hatte.

ÖVP und FPÖ einhellig Seite an Seite: Dieses Bild sieht man nicht alle Tage. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz forderten am Dienstag FPÖ-Landesparteichefin und Klubobfrau Marlene Svazek und der ehemalige ÖVP-Bürgermeister von Berndorf, Josef Guggenberger, mehr Unterstützung von Familien, die ihre Kinder unter drei Jahren zu Hause betreuen. Geht es nach Svazek, soll das von Guggenberger ersonnene "Berndorfer Modell" in ganz Salzburg umgesetzt werden.

Sie werde dieses Thema auch am Mittwoch in der Plenarsitzung des Salzburger Landtags zur Sprache ...