Berndorfer Modell treibt Blüten: Ortschef von Puch ist säumig

In Puch und Fuschl ist die Familienförderung noch üppiger als in Berndorf. Und nicht immer halten sich alle Ortsparteien an den Kurs der Landespartei.

SN/neumayr/leo Der Pucher Bürgermeister Helmut Klose zahlt den Kinderscheck in Form von „Puch-Gutscheinen“ im Wert von 50 Euro an die Eltern von Neugeborenen immer persönlich aus– wenn er nicht gerade in Zeitverzug ist.