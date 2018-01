Bernhard Auinger plant Bildungscampus in Lehen

SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger will die bereits beschlossenen Sanierungen städtischer Pflichtschulen nochmals unter die Lupe nehmen. Bis zum Sommer will er einen Prioritätenkatalog vorlegen - und das eine oder andere Projekt auch noch einmal zurück an den Start schicken.

So wie etwa im Stadtteil Lehen. Dort ist für die beschlossene Sanierung der Volksschulen I und II am bestehenden Standort in der Nelkenstraße sowie den Neubau von Kindergarten samt vorübergehender Containerlösung ein Budget von 35 Millionen Euro veranschlagt.