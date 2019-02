Berthold drängt auf Pilot-Projekt für 7-Euro-Wohnen

Die grüne Spitzenkandidatin für die Bürgermeisterwahl, Martina Berthold, macht sich für geförderte Mietwohnungen um maximal sieben Euro pro Quadratmeter und Monat stark. Zur Untermauerung ihrer Forderung hat sie sich heute Hilfe aus Tirol geholt - wo ein ähnliches Modell sogar im Nobelskiort Kitzbühel realisiert wurde.

Leistbares Wohnen ist ein Thema, das sich im laufenden Gemeinderatwahlkampf in der Landeshauptstadtdt praktisch alle Parteien auf ihre Fahnen heften. Die Bürgerliste hat am Dienstag eine Idee präsentiert, wonach die Miete in geförderten Wohnungen künftig nur mehr maximal sieben Euro brutto inklusive Betriebskosten betragen könnte.

Vorbild ist hier die Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz, die bereits 2017 ein Fünf-Euro-Wohnprojekt eröffnet hat. Hermann Weratschnig (Grüne), Gemeinderat und Umweltreferent in Schwaz, erklärt die Details: "Unter dem Titel "5 Euro Wohnen" haben wir unser Modell für leistbares Wohnen bereits in über 10 Gemeinden mit gemeinnützigen Wohnbauträgern umgesetzt. Unsere Ausgangslage kennen viele Städte und Gemeinden: Die Nachfrage an städtischem Wohnraum steigt, der Boden ist knapp und wird gehortet, die Grund- und Baukosten klettern in die Höhe und Anlegermodelle heizen den Markt an."

Das Tiroler "5 Euro Wohnen" startete in Schwaz

Auf die 13.800 Einwohner kamen in Schwaz, das 30 Kilomter entfernt von Innsbruck im Unterinntal liegt, rund 700 Wohnungssuchende. Daher beschloss der Schwazer Gemeinderat, mit drei ambitionierten Wohnprojekten zu starten. Eine Wohnanlage ist bereits umgesetzt, ein weiteres größeres Projekt befindet sich in Quartiersentwicklung. Und: Die Tiroler Gemeinden Haiming, Inzing, Baumkirchen, Kitzbühel, Kufstein, Umhausen und Nikolsdorf folgen dem Beispiel. Ziel der Tiroler Wohnbauförderung sind in einer ersten Phase 700 Wohnungen mit dem Modell zu ermöglichen.



Baukosten sparen durch Verzicht auf Keller und Tiefgarage

Die Eckpunkte des Modellversuchs definiert Weratschnig so: Zuerst müsse die Zielgruppe klar sein - nämlich Menschen mit niedrigem Einkommen. Von der Wohnungsgröße her seien "Start up"-Wohnungen für Jungfamilien und Garconnieren ideal. Bei der Umsetzung gehe es vor allem darum, die Baukosten zu senken ohne auf Barrierefreiheit verzichten zu müssen: Das sei durch möglichst einfache Grundrisse sowie den Verzicht auf Tiefgaragenplätze und Kellerabteile möglich. Ideal seien Wohnanlagen mit bis zu 30 Wohneinheiten. Wirtschaftlich sei aber eine so geringe Miete nur dann möglich, wenn die Grundstückskosten möglichst niedrig seien - und praktisch die Stadt ein günstiges Baurecht vergeben könne. Und in Tirol habe sich außerdem bewährt, dass es Sondermittel aus der Landes-Wohnbauförderung gegeben habe, heißt es.

Weratschnig und Berthold betonten außerdem, dass günstiges Wohnen, wenn die Rahmenbedingungen stimmten sogar in Altbauten möglich seien. Berthold: "Damit Menschen in allen Lebenssituationen und im Alter gut leben können, müssen die Wohnungen aber barrierefrei sein. Da akzeptieren wir keine Abstriche."

Bürgerliste will einen Bodenfonds der Stadt mit einer Million Euro im Jahr

Um die Grundkosten für so ein Projekt im Rahmen zu behalten, fordert Berthold, wie berichtet, eine aktive Bodenpolitik der Landeshauptstadt mit der Einrichtung eines Bodenfonds, der mit einer Million Euro jährlich dotiert sein soll, um so selbst Grundstücke anschaffen zu können. Anschließend solle die Stadt diese günstigen Wohnungen entweder selber bauen oder die Flächen dafür zu günstigen Konditionen etwa in Form eines Baurechts den Gemeinnützigen Wohnbauträgern zur Verfügung stellen - mit der Auflage, ausschließlich geförderte Mietwohnungen zu errichten.

Quelle: SN