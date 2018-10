Berthold: "Ich nehme Herrn Preuner beim Wort" - Bürger sollen über Garage abstimmen

"Wir werden mehr Geld in die Hand nehmen, wenn das Öffi-System im Zentralraum in Summe besser wird und weniger Autos fahren", hatte Harald Preuner jüngst im SN-Gespräch gesagt. Martina Berthold, Spitzenkandidatin der Bürgerliste bei der Gemeinderatswahl im März, will Preuner jetzt drei Zugeständnisse abringen, um den Autoverkehr in der Stadt einzudämmen. Erstens eine verpflichtende Volksbefragung über den Ausbau der Mönchsberggarage. Denn, so Berthold: "Wir brauchen eine Entlastung der Stadt und müssen verhindern, dass immer noch mehr Autos in die Stadtmitte gelockt werden."