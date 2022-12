Bessere Bedingungen in der Pflege: Mahnwachen in allen Salzburger Bezirken

Laut Gewerkschaftsbund kamen 500 Personen, um ein Zeichen für bessere Bedingungen in der Pflege zu setzen.

Nach einem Fackelmarsch im Vorjahr veranstaltete der Gewerkschaftsbund gemeinsam mit der Arbeiterkammer am Mittwoch in allen Bezirken Mahnwachen für bessere Bedingungen in der Pflege und Betreuung. Laut ÖGB kamen 250 Personen zur der Mahnwache vor dem Haus der AK und des ÖGB in der Markus-Sittikus-Straße in der Stadt Salzburg. Insgesamt waren demnach 500 Personen an Mahnwachen beteiligt. "Wir erkennen zwar an, dass die zuständigen Politiker in Bund und Land positive Akzente setzen wollen. Doch leider halten ihre Ankündigungen in der Realität nicht das, was sie versprechen", sagt AK-Präsident Peter Eder.

Zuletzt hatte der Bonus für Pflegekräfte, der deutlich geringer ausfiel als angekündigt, für Ärger gesorgt. Dazu brachte die SPÖ im Landtag einen Antrag ein: Der Bonus solle aufgestockt werden. Bild: SN/ Bild: SN/Robert Ratzer