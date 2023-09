Nie mehr Funkloch? Der Staatssekretär für Digitalisierung lobbyiert in Berlin für besseren Netzausbau.

Wer von Salzburg über das Kleine Deutsche Eck in den Pinzgau fährt, weiß ein Lied davon zu singen: Kurz nach dem Bundesstraßen-Grenzübergang am Walserberg wird der Handyempfang rapid schlechter und bricht völlig ab. In der Folge erscheint ab und zu ...