Bestbieter für Frauenhaus gefunden

Am 23.Dezember will die Frauenlandesrätin Andrea Klambauer (NEOS) den Betreiber oder die Betreiberin für die "Schutzunterkünfte" für Frauen und ihre Kinder präsentieren.

Schläge, Psychoterror und massive Bedrohung: Frauen suchen oft erst nach langem Leiden Schutz in einem Frauenhaus. Noch bis Ende Juni 2021 können sie sich an das Haus Mirjam in Hallein wenden. Danach werden die schutzbedürftigen Frauen in neuen und modernen Räumlichkeiten weiterbetreut.

Im Frauenhaus Mirjam gibt es derzeit ambulante Hilfe oder in einem der insgesamt acht Zimmer einen Platz zum Leben. Die meist schwer traumatisierten Frauen unterstützen sich auch gegenseitig. "Das ist sehr wertvoll", beobachtet Doris Weißenberger. Sie ...