Besuch in Wals: Ukrainerin überraschte den Bundespräsidenten mit einem Geschenk

Bundespräsident Van der Bellen besuchte am Donnerstag das Grundversorgungsquartier in Wals-Himmelreich. Eine Frau steckte dem hohen Gast ein selbst gebasteltes Geschenk an das Sakko. Höhepunkt war ein Konzert der besonderen Art.

SN/rotes kreuz salzburg hendrik stoltenberg Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer nahmen sich Zeit für die Bewohner und ihre bewegten (Flucht-)Geschichten.