Die Sanitätsdirektorin mahnt das Tragen von Schutzmasken ein. Beim abendlichen Besuch von Bars soll Verantwortung gezeigt werden.

Während die Gesundheitsbehörden der Stadt Salzburg noch dabei sind, das Ausmaß des jüngsten, dritten, Coronaclusters rund um zwei Polizeiinspektionen abzuschätzen, wurde am Mittwoch ein weiterer Covid-Fall bekannt, der seine Kreise zieht. In der Pepe-Cocktailbar in der Salzburger Steingasse hielt sich ...