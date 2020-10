Besuchsverbot, Protest: Unmut in den SALK ist groß

Nach aggressiven Vorfällen werden Besucher ausgesperrt. Ärzte kritisieren indes die neuen Strukturen zur Bewältigung der Pandemie.

Der Ärger ist offenbar groß bei Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. Es gebe immer wieder Beschwerden, dass sich Besucher nicht an die Hygieneregeln im Spital hielten. Zum Teil sei das Pflegepersonal sogar beschimpft worden. Deshalb erließ Sungler am Donnerstag ein Besuchsverbot für das Spital, das am Samstag in Kraft tritt. "Das dient dem Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter."

Die Landeskliniken sind angesichts der Coronapandemie in keiner einfachen Situation. Seit Anfang der Woche steigt die Zahl jener Personen, ...