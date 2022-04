Kindergarten in Salzburg-Aigen geschlossen: Personal mit Kräften am Ende

Nach der Schließung des Kindergartens in Aigen berichtet eine Pädagogin, unter welchen Umständen man dort zuletzt arbeiten musste. Sie fordert, dass die Politik aufwacht und Bedingungen ändert.

Am vergangenen Freitag konnte Katharina Yassikoff nicht mehr. Die drei Tage davor war die Pädagogin des städtischen Kindergartens in Aigen noch krank gewesen. Um ihre anderen Kolleginnen nicht im Stich zu lassen, war sie am Freitag in den Kindergarten gekommen, obwohl sie noch nicht ganz fit war. "Dann bin ich völlig zusammengeklappt." Jetzt ist die 44-Jährige wieder im Krankenstand. Weil auch die verbliebenen Kolleginnen nun erkrankt sind, musste der Kindergarten eine Woche früher in die Osterpause gehen.

Es ...