Betriebliche Impfungen: Nach 10.000 Dosen ist in Salzburg vorerst Schluss

Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) rechnet damit, dass Anfang Juni wieder in Unternehmen gegen das Coronavirus geimpft werden könnte.

180 Unternehmen haben im Vorfeld ihr Interesse an einer betrieblichen Impfaktion bekundet. Weil am Montag kurzfristig 10.000 Dosen von AstraZeneca angekündigt wurden, finden in dieser und in der kommenden Woche die ersten dieser betrieblichen Impfungen statt.

So wurden etwa für die Salzburg AG als Energieversorger 500 Einheiten reserviert, für mehrere Lebensmittelhersteller wie Stiegl und SalzburgMilch in Summe mehr als 1000. Für den Bereich Kultur sind 1100 Impfdosen vorgesehen. Damit sollten nicht nur die Belegschaft der Salzburger Festspiele versorgt ...