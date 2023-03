Bettelverbot: VfGH weist Beschwerde aus Salzburg ab

Die Plattform für Menschenrechte hatte sich vor einem Jahr an die Höchstrichter gewandt. Nun ist der Beschluss da. Die Beschwerde wurde mangels Erfolgsaussichten abgelehnt.

Vor einem Jahr hat sich die Plattform Menschenrechte an den Verfassungsgerichtshof gewandt. Konkret erhielt eine Frau aus Rumänien im Dezember 2020 in der Schanzlgasse in der Stadt Salzburg eine Strafe von 100 Euro, weil sie still gebettelt hatte. Die Stadt Salzburg hatte aber vor Jahren sogenannte Bettelverbotszonen definiert. Das Landesverwaltungsgericht Salzburg wies die Beschwerde gegen die Strafe ab. Mithilfe der Plattform für Menschenrechte ging der Fall zum VfGH.

Und dort wurde die Causa Ende Februar behandelt. Das Bettelverbot ...