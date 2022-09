Bewegte Polit-Laufbahn endet nach 30 Jahren

Der Aufstieg Heinrich Schellhorns - und wie ihn Parteikollegen und Konkurrenten sehen.

Der im Zillertal aufgewachsene Heinrich Schellhorn (61) kam nach dem Jusstudium in Innsbruck nach Salzburg, absolvierte ab 1985 das Gerichtsjahr, arbeitete als Rechtsanwaltsanwärter und war ab 1992 mit Gerhard Mory in einer Kanzleigemeinschaft in Hallein tätig. Im selben Jahr nahm die politische Laufbahn ihren Ausgang. Für die grünnahe Aktion Lebenswertes Hallein zog er in die Gemeindevertretung ein, ab 1994 amtierte er für zwei Perioden als Stadtrat.

Ein Wegbegleiter aus dieser Zeit erinnert sich an einen stets vorbereiteten Politiker, ...