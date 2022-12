"Bewegte Stadt": Stadt setzt sportlichen Weg fort

Aus dem Projekt "Bewegte Stadt" entsteht ein Sportleitbild für die ganze Landeshauptstadt, um mehr Fitnessangebote in der Öffentlichkeit zu schaffen. Nächster Schritt: Eine Bewegungsinsel für Senioren.

Die Corona-Pandemie war der Auslöser: 2021 startete das Pilot-Projekt "Bewegte Stadt", um die Salzburger zu mehr Sport und Fitness zu animieren. Ein Kernpunkt: Angebote für Freizeit und Bewegung in der Öffentlichkeit bekannter zu machen - oder gar neue zu schaffen. "Unsere Umfragen haben gezeigt, dass 80 Prozent der Salzburger Sport im nicht organisierten Bereich machen, also in keinem Verein oder so", weiß Fitnessexperte Michael Mayrhofer, der das Pilotprojekt auch 2023 mit seiner sportlichen Expertise begleiten wird.

Jetzt wurde ...