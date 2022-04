Bewohner der Südtiroler-Siedlung wehren sich gegen Auszug: "Wir wollen bleiben"

Die Stadt präsentierte am Dienstag ihre Überlegungen zur Erneuerung der Südtiroler-Siedlung in Salzburg-Liefering. Der private Immobilienkonzern Buwog will nur soviele geförderte Wohnungen errichten, wie sie laut der Vorgabe der Stadt unbedingt bauen muss. Der Rest soll auf dem freien Markt vermietet werden.

Bei ihrem Ansinnen, die 83 Jahre alte Südtiroler-Siedlung im Salzburger Stadtteil Liefering abzureißen und ab dem Jahr 2024 neu zu bauen, stößt der Eigentümer, die Buwog Group GmbH, auf mehr Widerstand als erwartet. Das zeigte sich auch am Dienstagabend im Salzburger Messezentrum bei der ersten Dialogrunde, zu der Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) alle Anrainerinnen und Anrainer und die interessierte Bevölkerung eingeladen hatte. Auf dem Podium saß außer Beamten der Stadtplanung Buwog-Manager Sebastian Kolar. Die ehemals gemeinnützige und 2004 privatisierte Buwog gehört seit 2018 zum größten deutschen Immobilienkonzern Vonovia.

Eigentlich sollte es an dem Abend nicht um die persönliche Situation der betroffenen Siedlungsbewohnerinnen und -bewohner gehen, sondern in erster Linie um die stadtplanerischen Rahmenbedingungen und den Mehrwert, der aus Sicht der Stadt im Zuge der Erneuerung der Siedlung über das Wohnquartier hinaus für den Stadtteil entstehen soll.

Die meisten im Saal waren jedoch Mieterinnen und Mieter aus der Siedlung. Sie zeigten weniger Interesse an den stadtplanerischen Details und dem vorgestellten Wettbewerbsverfahren. Vielmehr machten sie vehement auf ihre Situation und auf ihre Wünsche aufmerksam. Stellvertretend für die meisten der 28 Parteien, die in der Südtiroler-Siedlung den Wohnblock an der Buchenländerstraße bewohnen, sagte Mieter Alfred Bayrhammer: "Wir wollen von der Buwog keine Abfindung, wir wollen hier nicht weg." Die meisten im Saal quittierten diese Aussage mit lautem Applaus. Es gebe in der Siedlung Menschen, die hier geboren seien und die bis an ihr Lebensende bleiben möchten, ergänzte Bayrhammer. Die Wünsche der Buwog und die Wünsche der Mieter seien diametral entgegengesetzt. Einige der Mieter seien allenfalls bereit, innerhalb der Siedlung einmal umzuziehen, jedoch müssten die Mieten leistbar bleiben.

Das Wort ergriff auch Walter Windischbauer vom Mieterschutzverband, der von den Bewohnern ebenfalls laut Zustimmung erhielt. Der Jurist hat 50 der 107 Bewohnerinnen und Bewohner bei den ersten Einzelgesprächen mit der Buwog begleitet und beraten. In diesen Gesprächen geht es um eine finanzielle Abgeltung und um die Frage einer Ersatzwohnung. "Die Buwog hat den Diskussionsprozess mit den Mietern mit einem schweren Foul begonnen", sagte Windischbauer. Obwohl alle verbliebenen Bewohner unbefristete Mietverträge haben, hatte der Immobilienkonzern den Leuten vor einem Monat verkündet, sie müssten bis Ende 2023 ausziehen. "Man kann einen unbefristeten Mietvertrag nicht einfach auflösen, weil man neu bauen möchte", sagte Windischbauer. "Die Leute sind hier verwurzelt, zum Teil leben sie seit 70 Jahren hier, darunter sind auch Leute, die eine Mindestpension beziehen." Der überwiegende Teil der Mieter wolle bleiben.

Die Buwog müsse nach derzeitigem Stand für 60 Bewohner eine Ersatzwohnung suchen, sagt Windischbauer. "Ich verstehe nicht, warum die Buwog nicht in Etappen baut und 60 bis 70 Leute in der Anlage belässt." Windischbauer schlägt vor, einen Teil der 6000 Quadratmeter großen Grünfläche in der Mitte der Siedlung zu verbauen und die Wohnungen dann den Mietern, die bleiben möchten, zu einer moderaten Miete zur Verfügung zu stellen. "Es muss nicht der freie Markt regieren." Ihm hätten Bewohner signalisiert, dass sie bereit zu einer Veränderung wären, jedoch nur dann, wenn die Miete im Neubau leistbar bleibe.

Derzeit bezahlen die Bewohner für die rund 30 bis 50 Quadratmeter großen Wohnungen im Schnitt 200 bis 300 Euro. Auf dem freien Markt müssten sie mehr als das Doppelte bezahlen.

"Es ist bei dem Projekt noch gar nichts vorbestimmt", entgegnete Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler auf entsprechende Vorwürfe aus der Bewohnerschaft und fügte an: "Wir wissen, dass Sie alle mit dem unbefristeten Mietvertrag das Recht haben zu bleiben. Die Stadt wird ein Auge darauf haben, dass Sie von der Buwog eine faire und ordentliche Lösung angeboten bekommen, mit der sie leben können." Komme es zu keiner Lösung, werde es auch beim Projekt keine weiteren Schritte im Verfahren geben.

Man habe mit weniger Bedarf für Ersatzwohnungen gerechnet, räumt Kolar im Gespräch mit den SN ein. Daher habe man sich entgegen der ursprünglichen Absicht entschlossen, im städtebaulichen Wettbewerb vorzugeben, dass die Architekten eine Etappenlösung finden müssen. "Sie müssen ein Konzept vorlegen wie ein Neubau entstehen kann, bevor der Altbestand abgerissen wird." Kolar betonte außerdem: "Wir werden keinen Mieter auf die Straße setzen." Die Buwog werde mit Augenmaß vorgehen und sie werde faire Angebote unterbreiten. Ziel sei, eine einvernehmliche Auflösung der Mietverträge.

Eines stellte Kolar jedoch klar: Die Buwog plane private Mietwohnungen. Die Stadt könne nur für jene Wohnungen eine Vorgabe machen, die im Fall einer Erhöhung der Baudichte zusätzliche gebaut würden, sagte Unterkofler. Sollte die Stadt eine höhere Baudichte gewähren, müssten mindestens 75 Prozent der zusätzlich erreichbaren Bruttogeschoßfläche geförderter Wohnbau sein.

Der Großteil aller neu errichteten Einheiten müssten geförderte Wohnungen sein, forderte hingegen Gemeinderat Kay Michael Dankl (KPÖ Plus).

Laut Windischbauer hatte die Buwog in den Gesprächen mit den Mietern angedeutet, 400 bis 500 Wohnungen zu planen. Derzeit gibt es in der Siedlung 220 Kleinwohnungen, die Hälfte ist unbewohnt, weil die Buwog in den vergangenen Jahren die befristeten Mietverträge nicht mehr verlängert hatte.

Wie viele Wohnungen am Ende tatsächlich errichtet werden, steht noch nicht fest. Die Baudichte wird erst am Ende des städtebaulichen Wettbewerbs feststehen. Er soll noch im April starten. Das Ergebnis soll im Herbst feststehen. Dann soll im Jänner 2023 die zweite Stufe des Wettbewerbs beginnen, in dem es dann um die architektonische Ausgestaltung der Siedlung gehen soll.

Aus Sicht der Stadtplanung müsse das Flair und das typische Bild der Siedlung zu einem gewissen Teil erhalten bleiben, betonte Unterkofler. "Die Siedlung wird nicht so bleiben wie sie ist, aber wir werden als Stadt vorgeben, dass das Typische und Teile der Baukörper bestehen bleiben." Es werde keinen kompletten Abriss geben, die Siedlung werde aber auch nicht komplett bestehen bleiben.

Von den 6000 Quadratmetern Grün in der Mitte sollen mindestens 4000 Quadratmeter erhalten bleiben. Denkbar ist dort laut Unterkofler etwa Urban Gardening.

Geplant sei zudem der Bau einer Quartiersgarage. Alle parkenden Autos sollen von der Oberfläche verschwinden. Außerdem seien Geh- und Radwege im Quartier und rund um die Siedlung vorgesehen. Im Süden soll eine Begegnungszone entstehen, in der Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer gleichberechtigt sind.