Bezirkschefin startet mitten in der Krise

Die neue oberste Beamtin des Flachgaus hat schon große Brocken bewältigt. Sie will wie ein Zahnrad funktionieren - und Kollegin bleiben.

Bezirkshauptmann steht (noch) am Eingang. Doch der neue Chef ist eine Frau. Seit 2. November amtiert Karin Gföllner als Bezirkshauptfrau des Flachgaus. Die in barockem Stil eingerichtete Kanzlei ihres Vorgängers Reinhold Mayer, der in Pension ging, ist nur zum Teil wiederzuerkennen. Und einiges wird sich noch ändern. Die Neue legt eher Wert auf modernes Ambiente.

Aber die Einrichtung ist derzeit weniger als zweitrangig. Erstens erfordert die Coronakrise vollen Einsatz. Zweitens ziert das alte Büro eine Ansicht des geplanten ...