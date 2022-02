Bezirkshauptmann in Zell am See legte Vorsitz in Grundverkehrskommission kurz vor RH-Bericht zurück

Kurz bevor der Rohbericht des Landesrechnungshofes in den SN öffentlich wurde, übergab der Bezirkshauptmann in Zell am See seinen Vorsitz in der Grundverkehrskommission. Unterdessen ist ein politischer Schlagabtausch über die Vorgänge entbrannt.

SN/APA/EXPA/ JFK Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See. Künftig soll es mit dem neuen Grundverkehrsgesetz keine Kommissionen mehr in den Bezirken geben.