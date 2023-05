BH Flachgau in Seekirchen: Ende Juni startet der Vollbetrieb der Behörde im neuen Haus

"Dr. Hans Katschthaler Platz 1 in Seekirchen" - das ist die neue Adresse der Bezirkshauptmannschaft (BH) Salzburg Umgebung. Der Umzug einer ganzen Bezirksverwaltung startet am 21. Juni, Vollbetrieb gibt es ab 28. Juni.

Bis die neue BH in Seekirchen für die Anliegen der Flachgauerinnen und Flachgauer bereitsteht, muss noch ordentlich angepackt werden. Es gilt nicht nur die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umzusiedeln und einzurichten, sondern auch die Akten und Unterlagen aus der Stadt Salzburg nach Seekirchen zu transportieren.

Zeitplan im Überblick

Mittwoch, 21. Juni Beginn der Hauptübersiedelung am Abend Donnerstag 22. und Freitag 23. Juni eingeschränkter Betrieb am Standort Karl-Wurmb-Straße, 5020 Salzburg Freitag, 23. Juni Neue Telefonnummer +43 5 7599 57 (Durchwahlen bleiben gleich) Montag, 26. Juni Teil-Betriebaufnahme im neuen Amtsgebäude in Seekirchen Mittwoch, 28 Juni Aufnahme des Vollbetriebs

Durch das neue Bezirksgericht und die neue Bezirkshauptmannschaft entsteht in Seekirchen ein neues Verwaltungszentrum, das sowohl mit dem Auto als auch mit den Öffis gut erreichbar ist. Für Kund*innen stehen 17 Parkplätze zur Verfügung. Die Buslinie 131 (Salzburg/Berndorf) wird ab 10. Juli bis nach Lamprechtshausen verlängert, damit entsteht eine direkte Verbindung nach Seekirchen.

Auch die Linie 153 (Koppl/Seekirchen) soll demnächst erweitert werden. Zudem ist eine neue Bahnhaltestelle geplant. Bis diese realisiert ist, sind es vom Bahnhof Seekirchen bis ins Verwaltungszentrum zirka 15 Minuten Fußweg. Die Buslinien 125 und 131 führen vom Bahnhof Seekirchen zur neuen BH - ab der Ausstiegsstelle Untermarkt sind es fünf Minuten Gehzeit. Die Linie 125 wird aber demnächst umgelegt und fährt zukünftig direkt die BH an.

Wichtige Bürgerservices bleiben immer aktiv

Die wichtigsten Behördengänge sind trotz Übersiedelung - und eingeschränktem Betrieb am 22. und 23. Juni - sichergestellt. Dazu zählen Anliegen rund um Reisepässe, Personalausweise, Führerscheine oder auch Aufenthaltstitel. Auch das Gesundheitsamt ist offen und macht einen "Notbetrieb". Am bisherigen Standort in der Karl-Wurmb-Straße (Stadt Salzburg) werden die Bürgerinnen und Bürger laufend bei den Parteikontakten über die Neuerungen informiert.

Neue Telefonnummer

Mit dem Standort Seekirchen wird auch eine neue Telefonnummer für eine noch bessere Erreichbarkeit der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung eingeführt - die zweite Umstellung nach der BH St. Johann. +43 5 7599 57 lautet der "Draht" zur Bezirkshauptmannschaft Flachgau. Die Durchwahlen bleiben gleich.

Kinder- und Jugendhilfe

Ein spezielles Service bietet die Kinder- und Jugendhilfe an. Diese wird sowohl in Seekirchen als auch in der Fasaneriestraße in der Stadt Salzburg vertreten sein, um in der Landeshauptstadt für die Betroffenen aus den südlichen Gemeinden des Flachgaus zusätzlich zur Verfügung zu stehen.