Es geht nicht um das Beste für die Kinder, sondern ums Geld

Berufstätige Eltern sind darauf angewiesen, dass ihre Kinder auch am Nachmittag gut betreut werden. Die steigenden Anmeldezahlen für die schulische Tagesbetreuung zeigen, wie groß der Bedarf mittlerweile ist.

Die Gemeinden als Schulerhalter nehmen viel Geld in die Hand, um den dringend benötigten Platz zu schaffen. Während international längst die echte Ganztagsschule etabliert ist, in der Lernen und Freizeit mit Spiel, Sport und Kreativität einander abwechseln, herrscht hierzulande ein Mix aus verschiedenen Modellen, die noch dazu nicht in jedem ...