Personalnot in Salzburgs Schulen: Land startet Kampagne

Das Land sucht händeringend Lehrpersonal für die Pflichtschulen. Plakate, Spots und Videos sollen Lust auf den Beruf machen.

Ohne Überstunden von ausgebildeten Lehrkräften und ohne die Mithilfe von Lehramtsstudierenden, die bereits vor Abschluss ihrer Ausbildung in den Schulen in Teilzeit Stunden übernehmen, wäre heuer im Bundesland der Unterricht nicht in allen Pflichtschulklassen gewährleistet. Es fehlen vor allem Lehrerinnen und Lehrer für die Hauptfächer Mathematik und Deutsch sowie für Werken.

"Wir suchen händeringend nach Fachkräften", betont Landesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Insgesamt sind derzeit an den Pflichtschulen im ganzen Land 1568 Wochenstunden ausgeschrieben, das entspricht 95 Planstellen. 62 ...