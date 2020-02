Bildungsinstitut stellt Salzburg ein gutes Englisch-Zeugnis aus

Seit 2013 ist der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit hohen Englisch-Kenntnissen merklich gestiegen, jener der "schlechten" Schüler gesunken. Auch bei den Lese- und Hör-Kompetenzen liegt Salzburg besser als der Österreichschnitt.

Salzburgs Schülerinnen und Schüler haben im Fach Englisch gute Kompetenzen, sind sehr zufrieden mit dem Unterricht und fühlen sich in den Klassen wohl. Das ist das Ergebnis der Bildungsstandardüberprüfung, das von Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag in Wien präsentiert wurde - gemeinsam mit dem BIFIE. Landesrätin Maria Hutter: "Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Pädagoginnen und Pädagogen hervorragende Arbeit leisten, sich auch engagiert für die Verbesserung und Entwicklung der Potenziale unserer Schülerinnen und Schüler einsetzen."



Die Unterschiede sind in Salzburg kleiner geworden

Die Kompetenzen in Englisch wurden durch standardisierte, bundesweit einheitliche Beispiele (GERS-Referenzniveau) überprüft. Bildungsdirektor Rudolf Mair verweist darauf, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit geringen Englischkenntnissen im Vergleichszeitraum von 2013 bis 2019 um zehn Prozentpunkte gesunken sei. Gleichzeitig sei der Anteil der Gruppe mit hohen Kenntnissen um acht Prozentpunkte gestiegen. "Auch die Englisch-Lese- und Hör-Kompetenzen haben sich verbessert. Wir liegen in beiden Bereich über dem Österreichschnitt." Landesrätin Hutter: "Ebenfalls erfreulich ist, dass die Gruppenunterschiede nach Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungsherkunft in Salzburg kleiner geworden sind."



Die meisten Schüler sind gerne im Englisch-Unterricht

Bei der Bildungsstandardüberprüfung wurde auch die Einstellung der Jugendlichen zur Schule erhoben. 60 Prozent geben demnach an, dass sie sehr gern in den Unterricht gehen. 78 Prozent sind sehr zufrieden mit ihrer Klasse. Sie geben auch an, dass sie eine ausgeprägte Freude an der Fremdsprache Englisch haben.



Österreichweit 74.000 Schülerinnen und Schüler getestet

Im Frühjahr 2019 haben bundesweit 74.000 Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe an der Überprüfung der Bildungsstandards im Fach Englisch teilgenommen. In Salzburg wurden 4863 Schülerinnen und Schüler aus 90 Schulen (AHS und NMS) getestet.



