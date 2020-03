Noch sei keine einzige Schulstunde entfallen, sagt Minister Faßmann. Er verspricht aber mehr Sekretärinnen, Psychologen und Sozialarbeiter.

Bis 2025 gehen 1000 Lehrer/-innen in Salzburg in Pension. Gleichzeitig sinken die Studentenzahlen; und speziell beim Lehramt geht die Drop-out-Rate in Richtung 50 Prozent. Das sorgt für Unruhe. Für Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der am Donnerstag in Salzburg war, ist ...