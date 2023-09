Bildungsprojekt in Lehen kostet nun 50 Millionen Euro

Die Kosten für den neuen Bildungscampus in Lehen sind aufgrund der Teuerung höher als zunächst angenommen. Insgesamt investiert die Stadt 230 Millionen Euro für den Aus- und Neubau von Schulen und Kindergärten.

Ein großes Bauvorhaben im Salzburger Stadtteil Lehen steht in den Startlöchern. Die Volksschulen Lehen I und II werden saniert und durch einen dreigeschoßigen Zubau erweitert. Außerdem wird der angrenzende Kindergarten in der Franz-Martin-Straße umfassend umgebaut und um einen Holzbau ergänzt. Gesamt werden für dieses Projekt 50 Millionen Euro investiert. Zunächst war ein Budget von 35 Millionen Euro geplant. "Das konnte aufgrund der Baukostenexplosion leider nicht eingehalten werden", sagt Baustadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). "Bei den 50 Millionen Euro haben wir aber einen Spielraum von 20 Prozent. Es könnte also sein, dass wir das nicht voll ausschöpfen müssen." Der Bau erfolgt über die Stadt Salzburg Immobilien GmbH (SIG).

Im Oktober wird mit der Errichtung der Containerlösung als Ausweichquartier für den Kindergarten begonnen. Dieses sollen die etwa 100 Kinder und zwölf Pädagoginnen im Februar 2024 beziehen können. Bis Ostern 2025 soll der Kindergarten in Holzbauweise fertiggestellt sein. Im Anschluss muss das Ausweichquartier erweitert werden, um Platz zu schaffen für rund 550 Schülerinnen und Schüler sowie 75 Lehrkräfte in 25 Klassenräumen. Am neuen Standort soll dann ab dem Schuljahr 2027/28 unterrichtet werden können.

Mit zusätzlichen Ganztagesschulräumen im Neubau reagiere man zudem auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): "Die Anmeldezahlen in der Ganztagesbetreuung steigen von Jahr zu Jahr."

Auch bei der Volksschule Leopoldskron entstehen in einem Zubau Ganztagesschulräume, ab Herbst wird ein neues Ganztagesschulgebäude bei der Mittelschule in Parsch errichtet. Die Volksschule Abfalter in Aigen ist um 4,4 Millionen Euro saniert worden. Insgesamt investiert die Stadt mit dem Programm "Schlau im Stadtteil" 230 Millionen Euro für den Neu- und Ausbau von Bildungseinrichtungen.