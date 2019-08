Billiger bauen: Land Salzburg will in Wohnbau eingreifen

Ein Maßnahmengesetz soll es jetzt richten: Erstmals wird auf 100 Prozent Barrierefreiheit im Neubau verzichtet. Ein neuer Bautyp soll die Miete billiger machen, weil auf "Schnick-Schnack" verzichtet wird. Dafür wird sogar Grünland rasch umgewidmet.

Wohnen wird immer teuerer, die Baukosten steigen. Schon jetzt ist klar: Selbst die gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften werden heuer in Salzburg nicht die geplanten Zahlen im Mietwohnbau erreichen können. Das Land muss also dringend gegensteuern. Nur wie? Am Donnerstag haben ÖVP-Landesrat Josef ...