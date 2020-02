Binderholz will in Hallein ausbauen, was 200 neue Jobs und viel Lkw-Verkehr brächte. Aber auch der SPÖ-Vorschlag für einen neuen Autobahnzubringer am Salzachufer stößt auf breiten Widerstand.

Die Halleiner Grünen sind erzürnt: "Diese Idee ist völlig absurd, das kommt für uns überhaupt nicht infrage", sagt Gemeindevertreterin und Landtagsabgeordnete Kimbie Humer-Vogl. Die Rede ist von einem Autobahnzubringer, der das Industriegebiet Neualm mit der Anschlussstelle Puch-Urstein verbinden ...