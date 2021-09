Bischofshofen: Autofreier Tag ist abgesagt - "3G-Kontrolle ist unmöglich"

Bischofshofen wollte am 17. September ein kräftiges Zeichen für den Klimaschutz setzen. Doch behördliche Corona-Auflagen stehen dem entgegen.

Ein buntes Programm, vom Rollerparcours über Sicherheitscheck und Flohmarkt für Fahrräder bis zum Aufprallsimulator, wollte die Stadtgemeinde am Freitag nächster Woche am autofreien Tag von 10 bis 17 Uhr in der Bischofshofner Begegnungszone bieten. "Aufgrund behördlicher Vorgaben" sehe sich die Gemeinde aber leider gezwungen, die Veranstaltung abzusagen, gab das Stadtamt am Donnerstag bekannt.

"Die Bezirkshauptmannschaft hat uns mitgeteilt, dass wir die 3-G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet, kontrollieren müssten", erklärt Stadträtin Ursula Pfisterer (SPÖ). "Wie sollen wir das ...