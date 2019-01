Bischofshofen baut und baut: Eine Kleinstadt wird städtisch

Die alten Personalhäuser der Eisenbahn weichen neuen Wohnungen und Geschäften. Willkommener "Nebeneffekt": Die Gemeinde soll endlich ein richtiges Hotel bekommen.

2017 und 2018 waren in Bischofshofen Jahre der vielen Baustellen. Und schon werden in der Eisenbahnerstadt die nächsten Pläne erstellt. Kaum ein anderes Ortszentrum verändert sein Gesicht so rasch wie jenes der 11.000-Einwohner-Stadt.

Das Areal um den Bahnhof wird neu gestaltet. In der Reihe der alten ÖBB-Personalwohnhäuser an der Josef-Leitgeb-Straße klafft eine Lücke, denn vor Weihnachten haben die Abbrucharbeiten begonnen. Es ist ein seit Jahren gewälztes Projekt.