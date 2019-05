Die SPÖ wünscht sich Akzente der Wirtschaft. Ein mangelndes Angebot würde die Arbeitslosigkeit von Frauen verlängern. Bischofshofen startet ein Pilotprojekt.

Es ist ein Pilotprojekt, das vor allem arbeitslosen Frauen auf dem Weg zurück in den Arbeitsmarkt helfen soll. In Bischofshofen baut die Gemeinde derzeit in Zusammenarbeit mit dem AMS eine alterserweiterte Kinderbetreuungsgruppe auf, die auch erweiterte Öffnungszeiten anbieten soll.

...