Die einstige Eisenbahnerstadt droht ein langjähriges Herzstück zu verlieren. Die ÖBB wollen den Frachtbahnhof stilllegen. In Zeiten der Klimadebatte eine Katastrophe, sagt der Bürgermeister.

Schon ab Mitte des Jahres planen die ÖBB den Verschiebebahnhof in Bischofshofen außer Betrieb zu stellen. Die Rangierarbeiten sollten künftig in Hallein mitgemacht werden, die acht Mitarbeiter würden in den Tennengau versetzt, heißt es. Noch ist die Entscheidung nicht fixiert, ...