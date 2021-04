Bischofshofen oder St. Johann? Das Pongauer Match ist offen

Bischofshofen oder St. Johann? Die Entscheidung über die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) im Pongau ist vertagt. In der Stadt Salzburg wird die Schule beim Borromäum neu gebaut.

Im März war bekannt geworden, dass sich St. Johann interessiert, die BAfEP, die derzeit in Bischofshofen steht und desolat ist, auf einem Areal der Bundesforste in St. Johann neu zu bauen. Beim Besuch von LH Wilfried Haslauer und Landesrätin Daniela Gutschi bei Minister Heinz Faßmann (alle ÖVP) am Mittwoch in Wien war das großes Thema. Entscheidung fiel noch keine, wie Gutschi sagt: "Beide Projekte - ein Neubau in Bischofshofen bzw. in St. Johann - werden vom Ministerium bis Jahresende geprüft." ...