Bischofshofen oder St. Johann? Zwei Städte rittern um eine neue Schule

Die neue Kindergartenschule im Pongau kommt, aber nicht in Bischofshofen, sondern in St. Johann. Auch eine neue BAfEP im Borromäum scheint fix.

Bei beiden Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (BAfEP) im Bundesland gibt es große Pläne. Umstritten ist jener für die BAfEP in Bischofshofen (15 Klassen samt Kolleg): Sie soll einen Neubau bekommen - aus Platzmangel aber nicht am Standort, sondern auf einem Bundesforste-Grund in St. Johann. Noch sei die Sache aber nicht ganz entschieden, weil auch ein Neubau in Bischofshofen geprüft werde, sagt ein Sprecher von Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP). Was für eine Übersiedelung nach St. Johann spräche, sei, dass dort das Berufsschulinternat ...