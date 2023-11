Bischofshofen SPÖ-Stadtchef ist "Mister 100 Prozent"

Obwohl fünf Gemeindevertreter ausscheiden, gebe es im "Team Obinger" keine Nachwuchssorgen, wie es heißt.

Bürgermeister Hansjörg Obinger (52) geht als Spitzenkandidat der SPÖ in Bischofshofen in die Wahl am 10. März. Obinger - er ist seit 2014 Bürgermeister in der Stadt im Pongau - erhielt bei der SPÖ-Mitgliederversammlung 100 Prozent der Stimmen - in geheimer Wahl. Für die ÖVP geht Vizebürgermeister Josef "Sepp" Mairhofer (60), Prokurist der Raiffeisenbank Pongau Mitte, ins Rennen.

Beim "Team Obinger" gibt es einige Veränderungen - immerhin werden mit Auslaufen der Legislaturperiode ein Vizebürgermeister, zwei Stadträte und zwei Gemeindevertreter ausscheiden. Dem scheidenden Vizebürgermeister Werner Schnell (64) soll Eva Bischofer (43), die Bezirksleiterin der Volkshochschule, nachfolgen. Mit 62 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste werde eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Team Obinger für die kommenden Aufgaben gerüstet sei, heißt es.

Bei der Wahl 2019 holte die SPÖ 16 Mandate. Die ÖVP kam auf sieben Sitze, die FPÖ auf zwei. Bei der Bürgermeisterwahl setzte sich Hansjörg Obinger mit 78,8 Prozent der Stimmen durch.